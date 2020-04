Escolas se preparam para mais uma entrega de alimentos da merenda

As escolas estaduais do Paraná estão se organizando para mais uma entrega dos kits com alimentos da merenda escolar, marcada para esta quinta-feira (9). Eles serão destinados a estudantes beneficiários da Bolsa Família.

Atualmente, são cerca de 230 mil alunos com famílias inscritas no programa no Estado. A ação será válida enquanto perdurar a crise do coronavírus.

As escolas têm autonomia para organizar de que forma será feita a retirada dos kits, com a orientação de que sejam tomadas todas as medidas de cuidados, a fim de impedir o contágio da doença, como evitar aglomerações.

Também é recomendado o uso de equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e álcool gel por parte dos servidores e voluntários que trabalham na iniciativa.

ACESSO FACILITADO – A entrega dos kits da merenda foi regulamentada pelo Decreto 4.316/2020, assinado pelo governador Ratiho Junior, dia 21 de março. Com a decisão, o governador buscou garantir que os estudantes e suas famílias tenham acesso facilitado aos alimentos durante o período de suspensão de aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19.

Os kits devem ser retirados na escola onde o jovem está matriculado e variam de escola para a escola, pois os alimentos de maior aceitação por parte de estudantes de uma instituição podem não ser os mesmos de outra.

O secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, acredita que a ação ajuda os estudantes da rede estadual e suas famílias a enfrentarem de forma melhor esse momento pelo qual o Brasil passa.

“Sabemos que esses alimentos fazem a diferença para as famílias de muitos estudantes. É um apoio que a Secretaria da Educação está dando para que nossos alunos possam passar por esse período da pandemia do coronavírus de forma mais tranquila”, disse Feder, destacando a iniciativa de todos os servidores e voluntários que estão trabalhando nessa ação.

AULAS A DISTÂNCIA – No dia 20 de março, as aulas presenciais nas escolas estaduais do Paraná foram suspensas, sendo que os colégios só serão reabertos quando a situação for considerada segura pelas autoridades sanitárias. A Secretaria da Educação e do Esporte está trabalhando na implantação das aulas em formato EaD para os estudantes.

Desde a segunda-feira (6), os alunos podem acompanhar aulas em canais vinculados à RIC, afiliada da rede Record no Paraná, e no YouTube. Nos próximos dias, a Secretaria também deve liberar a funcionalidade no aplicativo Aula Paraná, onde os estudantes poderão conversar com colegas e professores em uma espécie de “sala de aula virtual”. O dispositivo está em fase de finalização e não vai consumir dados dos estudantes.

A solução foi a alternativa encontrada para que os cerca de 1 milhão de estudantes da rede estadual não tenham seu processo de ensino e aprendizagem prejudicado por conta da crise do coronavírus. A proposta EaD da Secretaria da Educação obteve ampla aprovação pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).