Equipes das UPAS e serviços de saúde de Cascavel enviam recado à população

Nesta sexta-feira (20), a equipe de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Brasília postou nas redes sociais uma mensagem direcionada à população. A mensagem pede para que as pessoas fiquem em casa e que, antes de acessar o serviço de saúde, faça o contato telefônico.

A mensagem orientando às pessoas para ficarem em casa também foi feita pelas Unidades de Pronto Atendimento do Jardim Veneza e da Avenida Tancredo Neves, do Centro de Atendimento Especializado, entre outros serviços. O objetivo é fazer com que as pessoas busquem informações nos canais oficiais para receber o atendimento. UBSs e USFs também compartilharam da mensagem à população.

O Call Center é somente para pessoas que têm os sintomas relacionados ao novo coronavírus (COVID-19) que é o 3096-9090. As unidades básicas e saúde da família estão realizando atendimento por telefone para orientar sobre consultas ou o reagendamento das mesmas. Já o telefone 3321-2001 é para informações sobre verdade ou mentira em relação à pandemia provocada pelo novo coronavírus.