Equipe do Consamu presta suporte a homem com trauma crânio-encefálico

A equipe do helicóptero do Paraná Urgência/Consamu deslocou-se até o município de Laranjeiras do Sul na manhã desta terça- feira (02) para realizar a transferência de um homem de 22 anos de idade com história de trauma crânio-encefálico e convulsões que estava internado no hospital São Lucas de Laranjeiras do Sul.

O paciente foi atendido, entubado, estabilizado e transportado até o local de pouso da cidade de Guarapuava. A transferência contou com apoio terrestre do SAMU de Guarapuava que encaminhou o paciente até o hospital São Vicente.