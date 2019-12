Equipe da Univel organiza confraternização de Natal para membros da Cootacar

Com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas que atuam na Cootacar (Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável de Cascavel), a equipe do Centro Universitário de Cascavel – Univel organizou um almoço de confraternização para reconhecer o importante trabalho realizado pelo grupo em benefício do meio ambiente.

O reitor da Univel, Renato Silva, deu as boas-vindas aos membros da Cootacar e compartilhou um pouco da sua história de vida. “Fui criado na roça em Santa Catarina e, desde pequeno, sempre trabalhei… Aos poucos fui aprendendo e construindo minha vida. Eu sei o que é passar dificuldade na vida e entendo a luta de vocês. Com o nosso jeito simples, hoje nós queremos proporcionar um dia diferente para que vocês vivam momentos felizes. Gostaria que todos vocês pensassem em estudar, pois é possível melhorar de vida. A Univel é uma instituição que pensa nas pessoas”.

Atualmente, a cooperativa realiza a limpeza pública da cidade, atuando com a questão dos resíduos recicláveis, separação, triagem e comercialização, onde parte do recurso arrecadado vai para o pagamento das despesas e a outra para os cooperados. “Para nós, esse momento de confraternização significa a união dos cooperados. Devido ao incêndio que ocorreu no início do ano, nós perdemos em torno de 70% dos equipamentos e isso traz um impacto relevante. Toda a ajuda que recebemos é válida, entre alimentos, roupas e cestas básicas. Apesar de todas as dificuldades, confraternizar hoje com todos juntos é o mais importante para nós”, explica o gestor da Cootacar, Jonatas Barreto.

Além do almoço de confraternização, os cooperados também receberam cestas básicas. “Estamos felizes em poder contribuir com essas pessoas. Mostra a união de professores, alunos e demais membros da equipe Univel, que é sempre atuante em projetos sociais”, conta a coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão, Elaine Kronbauer.