Enfermeira do Rio de Janeiro posta relato emocionante

O Simepar (Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná) repostou na noite de domingo (28), em seu perfil no Facebook, o emocionante relato de uma enfermeira que atua na linha de frente no combate ao coronavírus no Rio de Janeiro.

Leia a íntegra da postagem:

😷😪

Paciente internada conosco há alguns dias, sempre simpática e lutando contra o covid. Perdeu o marido semana passada, que também estava internado conosco. Nem pôde se despedir… Ontem o seu quadro piorou, estava muito cansada e ao ser comunicada que seria intubada, pediu ao médico: Não, doutor, por favor! Não faça isso! Eu sei que eu não voltarei.

Nesse momento, agradeci por estar de máscara e face shield. Assim, ninguém pode ver as lágrimas que escorriam.

Tive que sair, andar pelo corredor sem rumo, respirar e voltar.

Penso que uma das piores coisas, deve ser ter consciência que em breve você poderá morrer e não poderá estar mais com quem ama. Como tenho medo disso.

Retornei… O paciente ao lado chorava.

Ela pediu o celular pra ligar pra filha. Ligou no viva voz. Do outro lado, a filha em desespero, orando, pedindo a Deus com toda força pela vida da mãe. Mais uma vez não aguentei… Pode ter sido o último “encontro” dessa mãe com essa filha, sem um abraço, sem o conforto de estar com quem ama.

Demos a mão pra ela, orei em silêncio, pedimos para confiar pq faríamos o melhor.

Mais tarde… o paciente da mesma enfermaria, internado também já alguns dias, agravou. Estávamos ao lado dele, fazendo tudo que podíamos para estabilizar sua pressão.

Ele ainda consciente, perguntou: Posso dormir? Estou com medo de dormir e não acordar.

Respondi: Pode relaxar, estaremos aqui cuidando de você.

Ele disse: eu sei que eu vou morrer essa noite! Realmente, ele sabia.

Aquele que chorou pela paciente ao lado, agora fechou o olho para não ver o da frente. E com certeza estava pedindo a Deus para que não fosse o próximo.

É inexplicável o que estamos vivendo. Jamais seremos os mesmos. Que vírus maldito!” Rotina diária, dos profissionais de saúde na linha de frente. #tudoissovaipassar

Autora desconhecida