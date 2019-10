Enem 2019: a cada 100 alunos, 22 estão ´atrasados´ no Ensino Médio no Paraná

Faltam 11 dias para o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, quando 5,1 milhões de estudantes brasileiros serão avaliados nos dias 3 e 10 de novembro. Além de medir a qualidade do ensino desse nível, o Enem é, para muitos, a principal porta de entrada para uma boa universidade pública ou privada. Mas nem todos conseguem competir de igual para igual. O Paraná, por exemplo, é o segundo estado do Sul do país com a maior proporção de alunos atrasados no Ensino Médio: 22%.

Ou seja: a cada 100 alunos matriculados, 22 já reprovaram ou abandonaram os estudos por dois anos ou mais e estão hoje com idade escolar superior à recomendada, estabelecida entre 15 e 18 anos. O índice é ainda maior no 1º ano do Ensino Médio: 25%. Essa taxa de distorção idade-série é criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os dados estão disponíveis no CADÊ Paraná, plataforma do Centro Marista de Defesa da Infância que reúne indicadores relacionados aos direitos de crianças e adolescentes do Estado.

Outro número, também do Inep, mostra que em 2017 11% dos estudantes paranaenses abandonaram os estudos durante o Ensino Médio, porcentagem bastante próxima ao Ensino Fundamental II, que é de 10%. “É possível analisar que as taxas alarmantes começam no Ensino Fundamental II e tendem a piorar no Ensino Médio”, explica Beatriz Caitana, socióloga do Centro Marista de Defesa da Infância.