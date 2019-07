Empresários estrangeiros são vítimas de estelionato

Empresários estrangeiros foram vítimas de estelionato praticado através de sites falsos, quando acreditavam estarem realizando negócio para compra de frango congelado de uma empresa do ramo em Cascavel.

Proprietários de empresas de trading, uma delas sediado em Portugal e outra nas Ilhas Seychelles, na busca de fornecedores acessaram um website onde obtiveram e-mail e endereço eletrônico para realização de negócios, tendo mantido contato com um homem que se identificava como funcionário da empresa em Cascavel.

Os contratos que foram fechados pelas empresas vitimas importaram em US$ 416,810,00, referentes à cerca de 567 toneladas de franco congelado, destinados para os Emirados Árabes Unidos e Venezuela, quando anteciparam US$ 66,540,00, valor que foi transferido para um banco na Espanha, onde supostamente a empresa de Cascavel teria conta.

Formalizada a negociação, através de documentos registrados em e-mails, e contatos pelo whatsapp, os empresários aguardavam a remessa da mercadoria, que não acontecia.

O empresário de Portugal decidiu vir ao Brasil, a fim de conhecerem a empresa e verificar a qualidade do produto, e o outro fez contatos telefônicos, quando constataram que se tratava de um site falso, que tinham caído em um golpe de estelionatários internacionais.

Representante da empresa cascavelense, e o empresário de Portugal, estiveram na 15ª SDP, na data de ontem (17), quando registraram a ocorrência, que será encaminhada para as providências da Policia Federal em razão da atribuição legal.

Em 2017, caso semelhante, mesmo modus operandi, ocorreu com dois empresários da África do Sul, do ramo de carnes, quando pretendiam comprar 100 toneladas carne, e realizaram negócios em um site falso, com o nome de uma cooperativa de nossa região.