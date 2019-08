Empresários do oeste são os menos otimistas do Estado

Cascavel – A Pesquisa de Opinião do Empresário do Comércio, Serviços e Turismo, elaborada pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), aponta que 57,1% dos empresários da região oeste acreditam que ampliarão o faturamento neste segundo semestre. Este é o menor índice de otimismo do Estado. Os empresários da região de Ponta Grossa são os mais confiantes, com 64%

Verifica-se significativa redução da parcela de expectativa favorável entre os empresários do oeste na comparação com o primeiro semestre, quando somava 77,6%. Na série histórica da pesquisa, a confiança dos empresários da região sempre foi a maior do Paraná e agora houve uma inversão.

Mesmo com a maioria dos empresários se sentindo mais segura, observa-se aumento de expectativas desfavoráveis, que passaram de 2% no início do ano para 17,9% neste semestre. A proporção de empresários que demonstram incerteza em relação ao futuro e ainda não possuem uma opinião definida para os próximos meses é de 23,2% para este semestre, ante 18,4% nos primeiros seis meses do ano. Já as perspectivas indiferentes, ou seja, que acreditam que o próximo semestre não será nem melhor nem pior, correspondem a 1,8%.

Outras regiões

Além dos 64% de expectativas favoráveis em Ponta Grossa, 63,4% de Curitiba e Região Metropolitana possuem essa opinião. Em Maringá, 57,7% dos empresários estão confiantes. Na região sudoeste e em Londrina as opiniões favoráveis correspondem a 57,4%.

O índice estadual de otimismo foi de 59,3%. O estudo, que mede a previsão de faturamento das empresas, não apontava nível de expectativa favorável tão expressivo para um segundo semestre desde 2011, quando o índice foi de 71,4%. Nas edições anteriores, referentes ao primeiro semestre de 2019, o percentual de expectativa favorável foi de 73,2%, e para o segundo semestre de 2018 havia sido de 51,8%.