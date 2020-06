O governador Ratinho Junior (PSD) gravou nesta quarta-feira (17) um vídeo pedindo um “pacto de consciência” da população para enfrentar a pandemia do novo coronavírus no Paraná.

A Secretaria de Saúde do Estado trabalha com conscientização da população para controlar o vírus que registrou nesta quarta-feira mais 529 confirmações da doença e 22 mortos, elevando os números do Estado para 11.085 casos e 386 óbitos.

Confira o vídeo na íntegra: