Em uma semana foi registrado apenas um caso de covid-19 em abrigos de idosos de Cascavel

Nesta terça-feira (09), a Secretaria de Saúde disponibilizou o resultado da pesquisa – teste rápido covid-19 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s). Os testes foram realizados pela Laboratório Central de Cascavel em 135 idosos.

As instituições pesquisadas foram: Casa de Longa Permanência para Idosos Bálsamo de Gileade; Casa de Repouso Bethânia; Espaço Integral Master; Abrigo São Vicente de Paulo; República de Idosos.

De acordo com a laboratório do município, apenas 1 caso foi confirmado para a covid-19. Ou seja, 99% dos pacientes testados nessa faixa etária não apresentam sintomas ou confirmação do novo coronavírus.

A pesquisa também dividiu a quantidade de pessoas por faixa etária e gênero. 42 dos idosos pesquisados têm entre 80 e 89 anos; outros 41 idosos têm entre 70 e 79 – juntos formam mais da metade do grupo da pesquisa. 73 são do sexo feminino e 62 do sexo masculino.

“A pesquisa é fundamental, pois com o Laboratório Central de Cascavel credenciado pelo Estado para testagem de covid-19, conseguimos cuidar dos nossos idosos e assim mais vidas serão preservadas, desde que mantendo as recomendações de isolamento e distanciamento social”, enfatizou o Secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello.

“Um agradecimento especial a todos os servidores do Lacen Municipal e as instituições que colaboraram nessa pesquisa”, enalteceu.