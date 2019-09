Em três ocorrências consecutivas, PRF prende cinco pessoas por tráfico de drogas na região oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu cinco pessoas por tráfico de drogas em três ocorrências consecutivas neste domingo (15) na região de Cascavel, oeste do Paraná.

As três apreensões foram feitas pela mesma equipe da PRF, em um intervalo de dez horas, na BR-277. No total, os agentes da PRF apreenderam mais de 225 quilos de drogas e 100 munições.

Na primeira apreensão, por volta das 9h, um casal foi preso em flagrante com um quilo de crack e quase meio quilo de cocaína, no quilômetro 549 da BR-277, em Catanduvas.

Os tabletes estavam escondidos junto ao estepe de um automóvel Peugeot 206. O casal, que tinha saído de Foz do Iguaçu (PR), entregaria as drogas em Ibema (PR).

À tarde, os agentes da PRF abordaram em Cascavel um segundo casal, de nacionalidade paraguaia, que ocupava um automóvel Mercedes Benz E300. Diante do nervosismo excessivo do casal, os policiais rodoviários federais resolveram fazer uma fiscalização minuciosa do carro.

Atrás do banco traseiro, em um compartimento oculto, estavam escondidos 102,5 quilos de maconha. O casal saiu de Ciudad del Este, no Paraguai, e pretendia levar a carga ilícita até Curitiba.

No início da noite, por volta de 19h, a mesma equipe da PRF abordou um outro automóvel Mercedes Benz E300, ocupado por um motorista paraguaio. Atrás do banco traseiro também foi encontrado um compartimento oculto, no qual estavam 121,5 quilos de maconha e 100 munições –metade de calibre 38 e a outra metade, .40.

O homem saiu de Salto del Guairá, no Paraguai, e tinha como destino a cidade de Curitiba.

A PRF encaminhou a primeira ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Catanduvas. E as duas seguintes, para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. E o de tráfico internacional de armas de fogo ou munições, quatro a oito anos. A faixa etária dos cinco presos varia de 22 a 31 anos de idade.