Em Londrina, local para retirada de remédios do programa ‘Paraná Sem Dor’ foi alterado

A partir desta do dia 13 de abril, os 1.381 usuários que retiravam medicamentos vinculados ao programa “Paraná Sem Dor”, na farmácia 24 horas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte, deverão se dirigir para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tuiuti.

A Secretaria de Saúde alterou o local de distribuição de medicamentos para pessoas com dores crônicas, como método de prevenção ao coronavírus (COVID-19). Não haverá alteração para a retirada de remédios para os 775 usuários cadastrados na farmácia 24 horas da UPA Zona Sul.

A alteração foi necessária por conta do atendimento de pessoas com sintomas de coronavírus na UPA Zona Norte. Vale lembrar que a maioria dos 2.156 usuários maringaenses que retiram medicamentos vinculados ao programa Paraná Sem Dor, estão no grupo de risco de contágio, como idosos e portadores de doenças crônicas (diabetes, hipertensão e asma).

PARANÁ SEM DOR – A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, lançou o programa em 2000, para tratamento de dores crônicas. É disponibilizado medicamentos, estabelecidos com base na Escada Analgésica da Organização Mundial da Saúde (OMS), que servem como terapia de acordo com a dor apresentada pelo paciente.