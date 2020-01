Em Cascavel, ano letivo começa com seminário aos servidores

Nesta sexta-feira (31), a partir das 8h30, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel realizará um seminário para todos os servidores da pasta, no Anfiteatro Emir Sfair. O seminário faz parte das atividades da educação continuada que tem o objetivo de oferecer o aperfeiçoamento profissional a todos os trabalhadores da educação, que são ligados ao Município.

O seminário terá continuidade nos dias 3 e 4 de fevereiro para os profissionais da educação lotados nas escolas e nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). As formações ocorrerão em vários locais.

A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente de ensino e a progressão na carreira, é assegurada por meio de cursos de formação continuada. A formação continuada visa também reforçar os pressupostos teóricos e metodológicos do curriculum da rede pública municipal de ensino onde serão trabalhados conteúdos propostos na nova proposta curricular do Município de Cascavel

“A educação municipal de Cascavel é hoje destaque entre os demais municípios da região e do Estado por investir na formação dos professores e dos profissionais da educação, nos espaços físicos e na aquisição de materiais pedagógicos. Assim como por possuir currículo próprio, que foi reestruturado em 2019 com a participação dos profissionais da educação da rede municipal. A oferta da língua espanhola no currículo para todas as escolas da rede, utilizando material específico produzido pelos professores, é um diferencial, bem como o ensino da robótica educacional”, explica a secretária de Educação, Márcia Baldini.

Cascavel possui 62 escolas e 53 Cmeis, além de dois centros especializados no atendimento a alunos com cegueira ou baixa visão e surdez em contraturno escolar, que atendem aproximadamente 30 mil alunos em toda a rede e conta com aproximadamente 5 mil servidores para esse trabalho.