Em ação conjunta PRF, PF e FN apreendem dois veículos carregados de cigarros contrabandeados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em ação conjunta com a Polícia Federal de Guaíra e Força Nacional apreendeu no início da madrugada desta sexta-feira (15) em Francisco Alves, região oeste do Paraná, dois veículos carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais rodoviários federais e os agentes da Polícia Federal com apoio da Força Nacional realizaram ação conjunta de fiscalização na BR 272, no perímetro urbano de Francisco Alves, a fim de combater o contrabando de cigarros que utiliza as rodovias da região de fronteira para o escoamento dessas cargas.

Os policiais visualizaram os veículos Hyundai Azera, emplacado em São Paulo-SP, e Hyundai Santa Fé emplacado em Rondonópolis-MT, vindo em alta velocidade pela rodovia no sentido interior e deram ordem de parada. Os condutores ignoraram e avançaram sobre os policiais, que reagiram. Eles abandonaram os veículos e se evadiram em meio a mata, não sendo mais localizados.

Na tarde de quinta-feira (14) em Umuarama, um veículo do mesmo modelo da Santa Fé carregado de cigarros contrabandeados colidiu frontalmente com um veículo Gol no perímetro urbano da PR 323, continuação da BR 272 no sentido interior, matando um casal e uma criança da mesma família. O condutor que não se feriu no acidente, foi preso.

A carga dos dois veículos estimada em 27,5 mil carteiras de cigarro e avaliada em mais de 137 mil reais, foi apreendida.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Guaíra.