Em ação conjunta, PC e PM prendem suspeitos de roubo a turistas

Na manhã desta sexta-feira (13), Polícia Civil e Polícia Militar prenderam em flagrante pelo crime de roubo L.S.L, 23 anos de idade, F.R.P., 18 anos de idade e um adolescente, 16 anos de idade, localizados no bairro Jardim Jupira em Foz do Iguaçu.

O trio é suspeito de ter cometido roubo, logo no início da manhã, a família de turistas que estavam em uma van, no bairro Jardim Jupira, se deslocando para o país vizinho, Paraguai.

Segundo imagens, o roubo teria sido realizado por quatro pessoas, nos quais na posse de uma arma calibre 12 e um revólver calibre 38, roubaram vários pertences pessoais das vítimas, bem como dinheiro que seria usado para realizar compras no país vizinho. Após, rápida ação dos suspeitos, estes empreenderam fuga em um veículo Chevrolet/Monza, cor vermelha, sentido favela do Bolo.

As equipes policiais se mobilizaram logo em seguida ao crime, quando policiais militares lograram êxito em localizar no meio de uma mata no bairro Jardim Jupira objetos oriundos do roubo, sendo: bolsas, 4 celulares, 2 relógios, uma quantia em dinheiro, documentos pessoais, uma mochila, um pé de maconha, uma arma longa calibre 12 e um revólver calibre 38, possivelmente as armas utilizadas no roubo, além do veículo Chevrolet/Monza, objetos todos estes apreendidos.

No mesmo instante, policiais civis diligenciavam para localizar os suspeitos do crime, onde foi possível localizar três suspeitos, dois maiores e um suspeito menor, todos devidamente reconhecidos pelas vítimas do crime.

Diante dos fatos, os suspeitos, o veículo e todos os objetos foram entregues ao delegado de plantão, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os suspeitos permanecem preso a disposição da justiça, o adolescente segue apreendido na Delegacia do Adolescente.