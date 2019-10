Eletrônicos são apreendidos em ônibus de linha

Uma equipe da Rotam da 3ª Cia/BPRv de Cascavel apreendeu na manhã dessa terça-feira (8), duas malas contendo diversos eletrônicos importados sem o devido desembaraço aduaneiro.

Durante a operação realizada na PR-317 no município de Toledo, a equipe ROTAM abordou um ônibus de transporte rodoviário, onde após vistoria no bagageiro externo foram localizadas as malas contendo eletrônicos diversos (acessórios de vídeo game, cartão memória, relógios, celulares).

As malas eram do condutor do ônibus que foi qualificado e juntamente com as mercadorias encaminhado a Delegacia da Receita Federal de Cascavel.