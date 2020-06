Efeito pandemia: varejo tem perdas de 19% em abril

Cascavel – O varejo paranaense amargou perdas de 19,46% em abril em relação a março, o primeiro mês do isolamento social. Já na comparação com abril de 2019, a queda é ainda mais expressiva: de 31,13%. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná).

Na variação mensal, houve redução nas vendas de todos os setores avaliados. Os segmentos que sofreram a maior retração foram o de calçados (-73,08%) e vestuário e tecidos (-64,46%), bens considerados não essenciais, além das livrarias e papelarias, que registraram perdas de 67,46%, principalmente por causa do fechamento das escolas.

Em março houve uma corrida do consumidor a supermercados, farmácias e postos de combustíveis devido ao receio de desabastecimento, ocasionando aumento das vendas. Já em abril, esses setores também apresentaram queda de 7,11%, 22,11% e 23,79%, respectivamente, pois o consumo normalizou.

De acordo com o Departamento de Pesquisas da Fecomércio PR, as empresas tiveram que se reinventar em pouquíssimo tempo para atender às demandas de consumo da população em isolamento e superar o fechamento de suas lojas físicas. Muitos lojistas adaptaram seus negócios e intensificaram o uso dos canais digitais, com vendas pelas mídias sociais e e-commerce. Como todos foram pegos de surpresa pelas circunstâncias e o desenvolvimento de plataformas próprias de vendas on-line leva mais tempo, os chamados marketplaces têm sido um recurso bastante empregado.

Na comparação com abril do ano passado, praticamente todos os setores sofreram prejuízos. A exceção foram os supermercados, que tiveram elevação de 6,25% nas vendas, em função da alta demanda da população recolhida em casa.

No acumulado do ano, as perdas do varejo já chegam a 9,7%, demonstrando os efeitos negativos dos primeiros 45 dias da pandemia no Paraná. Somente os setores de supermercados e farmácias ainda mantêm saldo positivo no período de janeiro a abril, com aumento de 6,5% e 4,49%, respectivamente.

Análise regional

A pesquisa da Fecomércio PR mostra queda no varejo nas seis regiões analisadas, algumas com redução mais expressiva, pois houve prefeituras que tomaram medidas mais rígidas, fechando todo o comércio, e outras não. Na comparação com março, o norte do Estado registra os maiores prejuízos: em Maringá, as vendas tiveram baixa de 31,68%, e, em Londrina, de 27,9%. No sudoeste, a queda foi de 11,7%; na região oeste, de 11,9% e, em Curitiba e Região Metropolitana, de 17,25%.

Na comparação com abril de 2019, novamente as atividades comerciais em Maringá e Londrina foram as mais afetadas, com redução de 44,8% e 41,11%, respectivamente. Na região oeste, os danos ao comércio foram de 34,27%; no sudoeste, de 28,5%; na capital, a queda nas vendas foi de 25%, e, em Ponta Grossa, a diminuição no faturamento foi de 13%.

Na comparação com os quatro primeiros meses do ano passado, apenas duas de 13 atividades pesquisadas não tiveram queda

Em abril, segmentos como farmácia e supermercados tiveram forte queda devido ao “boom” de março