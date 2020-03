Efeito coronavírus: Comitê vai monitorar os impactos na agropecuária

Curitiba – O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, criou nessa quarta-feira (18), por meio de resolução, o Comitê Especial de Monitoramento dos Impactos da Pandemia da Covid-19 na Agropecuária do Paraná. De caráter consultivo, o comitê será responsável pela articulação dos órgãos e das entidades públicas atuantes na produção de alimentos e abastecimento da população.

A Resolução 29/2020 estabelece que caberá ao comitê especial diagnosticar os impactos de curto prazo do covid-19 no setor agropecuário do Estado; monitorar os efeitos sociais, econômicos e ambientais da disseminação do vírus nas atividades agropecuárias e no abastecimento de alimentos à população; e propor medidas mitigadoras de danos às cadeias produtivas capazes de assegurar o acesso da população a alimentos seguros, em especial aos grupos expostos a maior risco de vulnerabilidade.

Fazem parte do comitê o secretário Norberto Ortigara, que também coordena o grupo; o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater, Natalino Avance de Souza; o presidente da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Otamir Cesar Martins; e o presidente da Centrais de Abastecimento do Paraná, Éder Eduardo Bublitz.

Paraná barra entrada de ônibus

O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior anunciou ontem (18) que será barrada a circulação de ônibus vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia, estados com mais alto índice de contágio pelo novo coronavírus, a partir desta quinta-feira (19).

A medida foi anunciada em pronunciamento na tarde dessa quarta-feira (18), via redes sociais. “Como esses estados já estavam mais avançados no vírus, queremos evitar que essas pessoas entrem no Paraná. Essa é uma proibição para ônibus interestaduais”, disse o governador, que alertou que órgãos irão aumentar a fiscalização nas divisas e nas fronteiras.

O governador também pediu à Infraero que barre os voos cuja origem seja um desses estados, além de ter solicitado ao governo federal que se feche as fronteiras com Argentina e Paraguai. “Vamos enfrentar essa crise de forma mais rápida e branda”, disse o governador.

Ratinho apontou ainda que irá cassar o alvará de estabelecimentos que estejam cobrando preços abusivos por álcool em gel. Denúncias poderão ser feitas ao Procon, diz o governador. O órgão irá averiguar os preços.

Novo pronunciamento

Nessa quinta (19), o governador deverá apresentar novas medidas, essas de caráter econômico, para socorrer micros e pequenas empresas afetadas durante as próximas semanas.

Ratinho ainda tranquilizou os paranaenses, indicando que o Estado tem alimento para a demanda interna e usinas de álcool gel para os produtos de proteção. O início do contágio na capital paranaense levou a uma corrida a supermercados e farmácias.

O governador ressaltou ainda o compromisso de cuidar dos grupos de risco. “O coronavírus vai pegar muitas pessoas, mas os idosos têm uma imunidade mais baixa. O momento de solidariedade é de colaborar com seu vizinho, seu parente”, disse o governador.

Assista ao pronunciamento do governador Ratinho Junior:



Também nessa quarta, o Paraná confirmou dois novos casos, elevando para 14 o total de infectados. Outros 67 estão sendo investigados.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou o primeiro caso positivo do novo coronavírus. Trata-se de uma mulher de 33 anos que retornou de viagem da Europa no dia 8 já apresentando febre e outros sintomas respiratórios leves.

Ela vinha sendo monitorada desde o dia 12, com isolamento domiciliar. Os familiares também são monitorados.

Com 25 casos suspeitos da doença, Foz determinou nesta semana o fechamento de suas principais atrações turísticas, entre elas, as Cataratas, a Usina de Itaipu e o Parque das Aves. E um temor de colapso econômico e desemprego generalizado se espalhou pela cidade, com a paralisação do setor que, sozinho, responde por dois terços da receita própria do Município. Em 2019, essas três atrações receberam, juntas, cerca de 4 milhões de visitantes.

“A situação será de calamidade. Prejuízos milionários. Do ponto de vista do empresário, os prejuízos serão incalculáveis. E isso acabará repercutindo em toda a nossa cadeia econômica”, diz Neuso Rafagnin, presidente do Sindicato de Hotéis de Foz do Iguaçu e região, e emenda que a hora é de “manter a calma para buscar alternativas que auxiliem a amenizar o impacto negativo”.

Com mais de 40 mil leitos de hotelaria, a queda do movimento dos turistas já caiu 70%, e deve ficar pior. “A cidade ainda tem um pouco de movimento, mas isso está diminuindo a cada dia. Como faremos para manter nossas despesas quando não tivermos mais dinheiro entrando no caixa?”, questiona o comerciante Saulo Manoel Bianchi.

Por iniciativa da Acifi (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu), o Sind-Hotéis e os shoppings centers criaram o “Grupo de Gerenciamento de Risco”. “Sem entendimento, nós não sairemos dessa situação. O momento é de crise, mas, com sabedoria, iremos superar o que precisa ser superado. Outra questão que aguardamos é o posicionamento de nossos governantes para que nos auxiliem”, pontua Faisal Mahmoud Ismail, presidente da Acifi.

Para Rafagnin, a suspensão da cobrança de impostos nas esferas federal, estadual e municipal é aguardada com urgência: “Não será possível pagarmos os impostos e mantermos os empregos por muito tempo. Ninguém quer demitir funcionário, acreditamos muito que isso irá passar, a questão é que precisamos manter toda uma estrutura; nesse ponto os governos precisam nos auxiliar”, defendeu.

Cascavel cria call center

Entrou em operação nessa quarta-feira (18), em Cascavel, a Central de Atendimento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para tirar dúvidas da população sobre o novo coronavírus (covid -19). O call center vai funcionar de segunda a segunda, das 7h às 22h, pelo telefone (45) 3096-9090. Profissionais da área de saúde receberam treinamento para fazer os atendimentos.

Hoje o prefeito Leonaldo Paranhos deve anunciar novas medidas de contenção ao covid-19.