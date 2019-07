Educação Física promove Fórum Pedagógico

Como o mercado de trabalho está sempre se modificando e atualizando de acordo com as novidades que surgem, os profissionais devem estar atentos a essa tendência. Foi com este foco, que o curso de Educação Física da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Toledo, promoveu seu Fórum Pedagógico, reunindo acadêmicos, professores e profissionais da área.

O evento contou com a participação do presidente do Cref9 (Conselho Regional de Educação Física do Paraná), Antônio Eduardo Branco, que ministrou a palestra “Educação Física: Novas tendências e perspectivas”.

Branco abordou as áreas de atuação do educador físico, as capacitações e as atribuições do Conselho para benefício do profissional.

O coordenador do curso, professor Robson Recalcatti, afirma que ter o Cref como aliado da universidade é de grande importância: “Trazer o presidente do Conselho para apresentar um tema tão atual e que vai ao encontro da formação acadêmica dos nossos alunos é de extrema relevância. Sei que tudo que foi falado nesta palestra vai fazer uma grande diferença no futuro profissional de cada um deles”.