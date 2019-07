Eclipse solar de 2 de julho dá início ao Ciclo de Saros

Julho é um mês bem movimentado para a astrologia. Um dos motivos que justifica o céu agitado é o eclipse solar dessa terça-feira, 2 de julho. O fenômeno abre uma série de três fenômenos previstos para o mês (dois eclipses e um Mercúrio retrógrado), que prometem mexer com o nosso dia a dia.

Falando especificamente do fenômeno de hoje, o eclipse em Câncer promete deixar as emoções afloradas, além de provocar uma revisão sobre o nosso passado. Sendo um eclipse solar, o fenômeno acontece com o Sol e a Lua Nova simultaneamente em Câncer.

A Lua, astro que fala sobre os sentimentos na astrologia, estar domiciliada na ocasião. “A Lua é regente de Câncer, então, ela estará se sentindo em casa para mostrar todas as suas potencialidades”, comenta a astróloga Virginia Gaia.

Por se tratar de um eclipse solar, a Lua encobre o Sol. Para a astrologia, isso significa que algum tema do passado tende a voltar para a vida de todos. É um momento para renovar e ressignificar os assuntos que voltam.

Deste modo, Sol e Lua em Câncer ditam nossa estrutura emocional para lidar com desafios da vida como um todo.

Relacionamentos e carreira

Na vida amorosa, o eclipse solar em Câncer pede reavaliação sobre o andamento de vínculos dos pares. Deve-se avaliar o quanto conseguimos nos apoiar nos nossos pares e o quanto o relacionamento é base e estrutura para que busquemos desafios na vida.

Já na vida profissional, a atenção deve ser voltada para o fato de o eclipse ser um momento para apostas na carreira – porém, com cuidados para não se deixar levar pelas emoções.

No trabalho, muitas coisas que estavam enroladas podem se desenrolar com a chegada do eclipse. Mas lembre-se que é preciso tomar cuidado porque perto dos eclipses ficamos emocionados demais, ainda mais eclipse em Câncer. O que evitar: tomar decisões impensadas, baseadas só nas emoções. Estaremos com a intuição aflorada, mas não devemos tomar decisões só baseadas nelas.”

Ciclo de Saros

No dia 2, há o eclipse solar em Câncer e, duas semanas depois, no dia 16, haverá um lunar com Sol em Câncer e Lua em Capricórnio.

De acordo com a astrologia, a sequência de fenômenos é comum e recebe o nome de Ciclo de Saros. A astróloga também explica que eles conversam entre si.

“O eclipse solar é a ideia do passado aparecendo para ser ressignificado, da memória, das emoções em turbilhão. Isso chega ao ápice no dia 16 de julho com a Lua em Capricórnio. Essa Lua fala para olharmos para o futuro.”

Fonte: Vix