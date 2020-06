Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-369

Renan Jonathan e Kennedy Souza, ambos com 25 anos, morreram em um acidente grave na tarde deste domingo, na BR-369, entre Cascavel e Corbélia.

De acordo com a PRF, que atendeu a ocorrência, os jovens estavam em um Citroen Aircross vermelho que seguia sentido Cascavel. O veículo teria saído da pista em alta velocidade, e colidindo contra uma árvore.

Com a força do impacto, o motor do Citroen chegou a ser arrancado e ficou às margens da rodovia.

Equipes do Siate foram acionadas para atender as vítimas que ficaram encarceradas, mas elas entraram em óbito ainda no local.

Ainda de acordo com a PRF, populares afirmaram que havia outro veículo uma S10 branca ou prata que teria participado do acidente e acabou evadindo se do local sentido Cascavel. O caso deve ser investigado.