O 4º Grupamento de Bombeiros de Cascavel deve receber nos próximos dias duas novas ambulâncias. Uma delas já foi apresentada à corporação e aguarda detalhes da documentação serem finalizados para poder entrar em uso. “Ainda no mês de junho devemos começar a atender as ocorrências com os novos veículos. Uma nós ainda aguardamos a entrega da fábrica e a outra é só questão burocrática para a liberação. Com elas, poderemos baixar outras que já estão em condições complicadas, manter as quatro ambulâncias de prontidão e ainda uma quinta de reserva”, explica o comandante do 4º GB, major Rogério Lima de Araújo.

Ainda de acordo com o major, não é necessário o aumento de efetivo já que existe equipe para as quatro ambulâncias.

O custo dos dois veículos é de R$ 450.000 e os recursos para a compra são oriundos do Funrebom (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros), alimentado pelos recursos vindos da taxa de desastres recolhida pela Prefeitura de Cascavel.

Samu socorre Siate

Durante o fim de semana e a tarde dessa segunda-feira, por diversas vezes o Siate precisou solicitar apoio do Samu para o atendimento de ocorrências. “Além de muitas ocorrências registradas de forma simultânea, tivemos algumas ambulâncias que se envolveram em pequenos acidentes e precisaram ser baixadas. Essa baixa é mais por conta de trâmites administrativos mesmo, mas por conta da alta demanda nós conseguimos acelerar ao máximo o conserto e a volta dos veículos. O tempo normal que duraria uma baixa em caso de acidente é 20 dias, em uma semana nós conseguimos resolver a situação e já estamos normalizando o atendimento”, afirma o comandante major Rogério Lima de Araújo.

Reportagem: Cláudia Neis