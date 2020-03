Duas mulheres são presas contrabandeando anabolizantes na fronteira com o Paraguai

Duas mulheres foram presas com grande quantidade de anabolizantes presos ao corpo por volta do meio-dia desta segunda-feira (09) na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai.

Elas estavam numa van de passageiros com placas do Paraguai que seguia sentido Brasil e foi abordada na fronteira durante uma fiscalização de rotina. Quando desceram do veículo, os servidores notaram os volumes debaixo da roupa. Ao realizar a revista pessoal nas duas passageiras, a servidora verificou que os anabolizantes estavam presos ao corpo com fitas adesivas.

A Receita Federal e a Força Nacional conduziram as mulheres e os anabolizantes para a Polícia Federal para prisão em flagrante. Elas alegaram que “trabalham na ponte como laranjas” transportando todo tipo de mercadorias e que receberiam R$1 mil para atravessar os anabolizantes e entregar os produtos em Foz do Iguaçu, mas não informaram quem era o interessado.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036 e (45) 9 9134-0100.