Dono de estabelecimento é agredido, amarrado e amordaçado por ladrões em Ampére

Na noite desta quarta-feira (19), por volta das 23h24min, a equipe da Polícia Militar recebeu uma ligação, onde o solicitante relatou que seu vizinho, havia sido vítima de um roubo. De imediato a equipe deslocou até o endereço, no Bairro Santa Paulina, na Rodovia Municipal Antonio Gregol em Ampére onde se encontrava a vítima muito abalada, com ferimentos pelos braços e na boca. A reportagem é do Portal Tri.

O mesmo relatou que por volta das 22h40 três homens chegaram no local, um deles estava em posse de uma faca grande e o outro dizendo que iria atirar caso reagisse. Ambos renderam a vítima, amordaçaram e amarraram seus braços para trás, com uma blusa no interior de seu bar, que fica na parte de baixo de sua residência.

No assalto foram levados: um telefone celular da marca Nokia na cor cinza, seis caixas de cerveja da marca colônia totalizando aproximadamente 72 latas, cerca de R$ 200 reais em dinheiro, uma chave de ignição da camionete Ford F1000 de propriedade da vítima e uma chave de uma motocicleta que não se encontrava no local .

A vítima relatou ainda que, possivelmente dois dos autores vieram por voltas 18h do mesmo dia, em seu bar e pediram um litro de vinho, tomaram um pouco e depois foram embora. No local foi apreendido pela equipe policial duas blusas, que se segundo a vítima, pertenciam aos autores.

Foi conversado com o filho da vítima que estava presente no local e foi orientado pela equipe para que levasse seu pai ao hospital para tratar dos ferimentos. Foram realizadas buscas com o intuito de localizar os possíveis autores, porém sem êxito até o momento.