Dólar fecha a R$ 4,32, novo recorde desde o Plano Real

São Paulo – O dólar voltou a subir nesta sexta (7) e alcançou nova marca recorde. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 4,3209, com alta de 0,83%.

Na semana, a moeda americana acumula alta de 0,8%. No ano, a alta é de 7,6%, superando 2019, quando a moeda subiu 4%.

A moeda americana ganhou força por conta das preocupações com o avanço do coronavírus e também pelos dados de emprego nos Estados Unidos. Em janeiro, foram criados 225 mil postos de trabalho no país, acima do esperado pelos analistas, o que demonstra o fortalecimento da economia americana. A taxa de desemprego, no entanto, subiu de 3,5% para 3,6%.