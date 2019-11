Dois veículos com meio milhão em iphones são apreendidos na fronteira com o Paraguai

A equipe da Receita Federal apreendeu dois veículos com fundo falso com quase meio milhão em celulares Iphones contrabandeados na região da Ponte Internacional da Amizade, na Vila Portes em Foz do Iguaçu no início da tarde desta segunda-feira (25).

A ação ocorreu quando foram abordados os dois veículos, onde aparentemente não existia nenhuma mercadoria. Diante do nervosismo dos condutores os veículos foram encaminhados para a Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu e verificou-se a existência de fundos falsos.

Nos veículos, com placas de Foz do Iguaçu-PR, dois KIA/Sportage, foram encontrados aproximadamente 100 aparelhos celulares com valor estimado de R$ 486 mil. Os condutores dos veículos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu-PR para os procedimentos legais.

As mercadorias e os veículos ficaram retidos na Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu.

Veja o vídeo dessa ação:

Mais dois veículos com fundo falso

Na sexta-feira (22), a da Receita Federal apreendeu dois veículos com fundo falso, o primeiro na região da Vila Portes e o segundo nas proximidades de São Miguel do Iguaçu-PR.

A primeira ação ocorreu por volta das 16h quando foi apreendida uma Van com placas do Paraguai. Dentro do veículo foram encontradas mercadorias como maquiagem e relógios Apple Watch escondidos no para-choque com valor estimado de R$ 21 mil. O veículo e as mercadorias foram retidos na Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu-PR.

A segunda ação ocorreu por volta das 18h quando foi apreendido um veículo Fiat com placa de Foz do Iguaçu-PR, com eletrônicos escondidos em fundo falso com valor estimado de R$ 30 mil. O veículo e as mercadorias foram retidos na Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu-PR.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias anônimas no número (45) 9 9152-2036.

Operação Muralha

A Operação Muralha é coordenada pela Receita Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Mili-tar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.

A Operação Hórus faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo coordenada pelo Ministé-rio da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil, Polícia Federal (PF), Bata-lhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFRON), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Se-gurança Pública e Exército Brasileiro, com apoio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Estas iniciativas estão inseridas no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas frontei-ras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repres-são aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, ar-mas e medicamentos, entre outros.