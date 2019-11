Diretor das Guardas assume Secretaria Antidrogas

O diretor das Guardas Municipal e Patrimonial de Cascavel, Antônio Volmei dos Santos, assume oficialmente na próxima segunda-feira (11) a Secretaria Municipal de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade. Ele ocupa o posto deixado pela pedagoga Rose Vascelai, que deve ser reaproveitada na estrutura administrativa podendo assumir uma função na Secretaria de Assistência Social. Rose pediu para deixar o cargo por questões pessoais.

Projetos

Antônio Volmei, que a princípio ficará nos dois cargos até que um novo nome seja indicado para a direção das Guardas, diz que dará continuidade aos trabalhos já encaminhados e aos projetos que tinha na direção. “Vamos continuar com tudo o que já estava planejado na secretaria e, claro, também focar nos projetos que temos para a GM. Agora, com a formatura dos novos Guardas Municipais, vamos reforçar a segurança nos locais em que mais temos reclamações e registros, como no EcoPark do Morumbi, praça e outros locais já mapeados. E para o ano que vem a implantação do Canil e do Serviço de Inteligência na GM”, garante Antônio.

Formatura

Está marcada para amanhã (8), às 9h, no 6ºBPM, a formatura de 65 guardas municipais. Eles participaram do curso de formação iniciado em abril e que teve 864 horas/aula de instrução. A formatura acontece após uma cofusão envolvendo confronto entre policiais militares e o PM instrutor do curso, na qual uma mulher foi baleada. A situação ainda é investigada e alunos também estão envolvidos.

No sábado acontece no Clube Tuiuti o Baile de Formatura.

Reportagem: Cláudia Neis