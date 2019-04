Dicas para afastar energias negativas da casa

Conheça algumas dicas para proteger o lar e família contra o mau-olhado, inveja e negatividade

Para manter o lar e a família protegidos, o misticismo pode ser uma grande ferramenta de auxílio. Nada de sofrer com influências negativas! Saiba como afastar energias negativas da casa com algumas dicas importantes.

Cores para afastar energias negativas da casa

As cores dos cômodos são de grande influência na harmonização do ambiente. Por isso, na hora de escolher a tinta ideal ou objetos de decoração, fique atenta! A cromoterapia pode te ajudar nessa escolha. O vermelho, por exemplo, é um tom poderoso, que potencializa a nossa energia vital e pode ser usado no combate a depressão. O azul traz serenidade e harmonia, tranquilizando o corpo e a mente. O violeta é a cor relacionada à espiritualidade, estabilidade da mente e paz, acalmando os músculos do corpo.

Plantas de purificação

Os vegetais são ótimos para purificar os ambientes. Plantas como o alecrim, a arruda e a pimenta são grandes purificadores de energia da casa, por isso, aposte no cultivo para acalmar os ânimos do lar.

Lembranças positivas

Que tal colocar fotos de momentos que te marcaram positivamente pela casa? A energia das imagens pode mudar a harmonização do ambiente!

Amuletos para afastar energias negativas da casa

Os amuletos da sorte ajudam a afastar as energias negativas e trazem mais positividade para o lar. A figa, por exemplo, é muito eficiente para afastar o mau-olhado. Posicionar um espelho na porta também é uma boa dica, pois ele reflete toda a energia negativa que pode entrar em sua casa.

Foto: 12 Variedades energias