Dia Nacional do Circo é comemorado com desfile

Para comemorar o Dia Nacional do Circo, o Projeto Circo da Alegria, que funciona anexo à Escola Municipal Anita Garibaldi, promoveu um grande desfile artístico esta semana em Toledo. Várias instituições foram visitadas pelos artistas, que distribuíam muitos sorrisos e diversão por onde passavam.

O desfile ganhou as ruas do Jardim Europa / América. Na Casa de Maria, uma das primeiras instituições no trajeto dos artistas, as crianças já estavam aguardando na calçada a passagem da trupe.

Por onde passavam, as crianças iam contagiando. Moradores, comerciantes, todos paravam para assistir ao circo passar. Rute de Araújo mora na Rua General Câmara e registrou o desfile com o celular, inclusive sua netinha que passou no grupo. “Eu achei muito lindo. É um trabalho tão bom o que eles fazem. O circo já traz alegria, isso anima não só os alunos, mas toda a comunidade. Minha netinha desfilou toda maquiada. Assim que soube que ia desfilar já ficou toda empolgada”, contou a moradora.

No trajeto do desfile, os alunos da Escola Municipal André Zeneri e do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Crescer e Aprender também aguardavam ansiosos a chegada dos artistas circenses. Em cada espaço eles fizeram breves paradas e algumas evoluções artísticas.

O Carretel

O Projeto do Circo da Alegria envolve cerca de 150 crianças e jovens a partir dos quatro anos de idade. A maioria deles da Escola Anita Garibaldi.

O Projeto do Circo da Alegria teve início na Escola Anita Garibaldi há 27 anos, em 1992. É motivo de orgulho para toda a comunidade do Jardim Europa / América.

O Dia Nacional do Circo é uma homenagem ao palhaço brasileiro Abelardo Pinto, conhecido por seu nome artístico Piolin. Nascido em 27 de março de 1897 e falecido em 4 de setembro de 1973. É considerado um grande representante do meio circense, onde se destacava pela grande criatividade cômica, além da habilidade como ginasta e equilibrista.

“Ele foi um batalhador, um artista de renome nacional e internacional e muito engajado com as causas sociais. E isso tem tudo a ver com o projeto Circo da Alegria, que é envolvido diretamente com as causa sociais. Não basta simplesmente ser artista tem que ter atitude e uma postura crítica, com o olhar diferenciado sobre a sociedade, buscando sempre a educação, a construção de um sujeito que tenha cidadania, que saiba seus direitos e deveres. Além disso, que participe e aplique o que vem aprendendo aqui no projeto”, destacou o coordenador do Projeto Circo da Alegria, Dado Guerra.

Valores do Circo

Dado Guerra lembra que as ações desenvolvidas no Circo da Alegria vão além da arte circense: “Fazer a diferença na vida das crianças. Não apenas ensinar a arte circense, aprender a virar uma cambalhota ou jogar três bolinhas para cima. Isso se aprende em qualquer lugar. Agora, trabalhar com valores, trazer ensinamentos que serão úteis para a vida deles no cotidiano, dentro da sociedade, isso é importante para a gente”.