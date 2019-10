Dia 9, STI intensificará ações sobre o câncer de mama

Com o tema: “Cuide-se. Ame-se”, a equipe da Secretaria de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu preparou uma programação especial para atender o público feminino e intensificar as ações de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero.

Pensando no público que não dispõe de tempo, a campanha terá horário estendido até às 20h, em todas as unidades de saúde, com o objetivo de que as mulheres busquem os serviços oferecidos pela secretaria. A informação é da diretora da pasta, Eliane Brambatti.

Para o “Dia D”, programado para a próxima quarta-feira, 9, na unidade de saúde da região dos conjuntos, serão ofertados exames clínicos de mama, coleta do preventivo, avaliações odontológicas e esclarecimento de dúvidas sobre a doença. “É imprescindível a apresentação dos documentos pessoais e cartão SUS”, alertou Eliane.

Dando continuidade às ações do “Dia “D”, na terça-feira, 15 de outubro, os moradores da região central serão atendidos. No dia 23, será a vez do bairro Santa Mônica e no dia 30, as ações encerram no bairro Parque dos Estados.

Outubro Rosa – O movimento é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

No município, as ações são realizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Santa Terezinha de Itaipu (Acisti), que está motivando seus associados a aderirem a campanha.