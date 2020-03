Detran suspende serviços realizados por agentes externos

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) suspende a partir desta sexta-feira (20), por tempo indeterminado, os serviços realizados por agentes externos para habilitação e veículos – Centros de Formação de Condutores (CFC), clínicas, despachantes e estampadores de placas. A suspensão vale enquanto o atendimento do Detran ao público permanecer fechado.

Os serviços prestados por estes agentes são: agendamento dos exames médicos e avaliação psicológica nas clínicas; serviços de habilitação nos CFC’s; serviços relacionados a veículos prestados pelos despachantes; e estampagem de placas.

CLÍNICAS – Os cidadãos que têm exame agendado poderão remarcá-lo sem custo, assim que as atividades retornem à normalidade. A opção para Renovação da CNH no site do Detran e no aplicativo Detran InteliGente será desativada. No entanto, a solicitação para segunda via da CNH e a emissão da CNH definitiva, por exemplo, podem ser feitas normalmente pelos canais digitais

CURSOS – Os cursos ministrados nas autoescolas, como Curso de Capacitação de Instrutor ou Especializados, estarão bloqueados. Todos os processos de primeira habilitação que vencerem o prazo não sofrerão prejuízos.

DESPACHANTES E ESTAMPADORES – Os serviços relacionados a veículos prestados pelos despachantes estarão suspensos, uma vez que nenhum documento será emitido. Muitos serviços ainda podem ser solicitados pelo site do Detran, aplicativo Detran InteliGente ou pelo telefone 0800 643 7373.

O Detran/PR reforçam que nenhum cidadão sofrerá prejuízos quanto a prazos e taxas.