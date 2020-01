Descubra o que mais admiram em você, de acordo com seu signo

Áries (21 de março a 19 de abril): você é um líder nato. Por isso, você não foge de nenhum desafio e adora uma competição. Uma pessoa muito energética, espontânea e cheia de vida. Com isso, os arianos são vistos com uma aura jovial e atraente. Sem esquecer desse lado apaixonante e envolvente dos nativos de Áries que encantam à todos ao seu redor.

Touro (20 de abril a 21 de maio): Os taurinos são mundialmente conhecidos como os mais teimosos de todos os signos e é justamente isso que as pessoas mais admiram em vocês. Além disso, suas amigas sempre te procuram quando precisam de um ombro amigo para chorar ou uma boa companhia para passar o tempo. Pois a sua personalidade carinhosa e atentiva sempre atrai as amizades sinceras.

Gêmeos (22 de maio a 21 de junho): a personalidade espontânea, jovial e criativa é um dos maiores atrativos dos geminianos. Os nativos de gêmeos também são muito admirados pela capacidade de fazer novas e boas amigas por onde passam. Por isso, vocês estão sempre rodeados de pessoas que querem o seu bem.

Câncer (22 de junho a 22 de julho): cancerianas são conhecidas pela bondade e pela compaixão sem tamanho. Vocês não medem forças para ajudar ao próximo. Com isso, as pessoas ficam impressionadas com a sua humildade e, por isso, admiram-te pela sua compreensão e pela sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Sempre emotivos, os nativos de câncer são procurados pelas amigas quando elas estão em busca de conselhos sobre relações e sentimentos.

Leão (23 de julho a 22 de agosto): os leoninos valorizam muito a amizade, assim como a honestidade e a lealdade. Dessa maneira, eles nunca farão aquilo que não concordam. Por isso, as pessoas apreciam a sua energia e a sua tenacidade ao fazer algo que acreditam.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): os nativos de virgem são perfeccionistas, mas é a busca pela perfeição que faz os virginianos confiáveis. Por isso, as pessoas vão te procurar quando precisarem de ajuda com alguma missão importante.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro): os librianos tem aquela aura pacífica e iluminada que acalma qualquer ambiente, por isso, as pessoas gostam de tê-los por perto. Dessa maneira, as pessoas admiram a força para solucionar os problemas e a leveza dos librianos para manter tudo em equilíbrio.

Escorpião (23 de outubro a 22 de novembro): em todo grupo de amigos deveria existir um escorpiano, pois eles são fiéis protetores de quem amam. Vocês não medem esforços para ajudar os amigos e sempre estão lá com os braços abertos para acolhê-los. Por isso, as pessoas admiram a sua honestidade para com seus próprios sentimentos.

Sagitário (23 de novembro a 21 de dezembro): essa personalidade otimista e expansiva é o que as pessoas mais admiram em vocês sagitarianos. Como você topa tudo, seus amigos sempre te procuram para sair ou para resolver um pepino. Além disso, as pessoas são atraídas pelo seu bom-humor e pela sua capacidade de utilizar a criatividade para solucionar qualquer problema.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): as pessoas admiram os capricornianos pelo fato de serem responsáveis, trabalhadores e determinadas. Quando um nativo de capricórnio coloca alguma coisa na cabeça, não há nada nem ninguém que a impeça de realizá-la. Por isso, as pessoas te veem como uma rocha: sempre inabalável. Sem falar que as pessoas apreciam muito a sua paixão, pois você se compromete 100% com aquilo que acredita e respeita.

Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro): apesar da sua personalidade livre e independente, você sempre leva em conta a felicidades dos outros. Isso é o que as pessoas mais admiram em você, querido aquariano. Sendo assim, você não mede esforços para garantir a alegria e a diversão da galera.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março): de todos os signos, você é o mais afetivo e emotivo do zodíaco e as pessoas te admiram por isso. A sua capacidade de amar por inteiro, de se jogar de cabeça e de se envolver completamente é muito apreciada. Seja numa relação de amizade ou amorosa, você sempre carrega o sentimento de devoção e fidelidade.

Fonte: Astrocentro