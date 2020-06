Descartada a primeira morte por covid-19 em Marechal Rondon

A suspeita de que um idoso de Marechal Rondon, de 91 anos, tenha falecido vítima de covid-19 foi descartada na tarde desta quarta-feira (03). A morte do idoso ocorreu no último domingo, por insuficiência respiratória, e o caso passou a ser investigado como suspeita de coronavírus. O paciente tinha ainda câncer de pulmão, além de outras doenças.

Os exames foram feitos através do LACEN -Laboratório Central do Estado do Paraná, que descartou a suspeita nesta quarta-feira.

A secretária Marciane Specht lembra que como tratou-se de um caso de morte por insuficiência respiratória, é uma orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que dê se a morte como suspeita de coronavírus e que seja feita a coleta de RT-PCR, para que a mesma seja encaminhada ao Lacen para a confirmação ou não da doença.