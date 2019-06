Delegada diz que procurados por homicídio podem estar em assentamentos na região

A Polícia Civil realizou na manhã dessa segunda-feira (17), uma entrevista coletiva sobre o assassinato de Mara Eliza Ribeiro de 22 anos, morta com um tiro na nuca na madrugada de domingo (16) no bairro Cascavel Velho em Cascavel.

De acordo com a Delegada Raissa Scariot, testemunhas relataram que o autor do crime estava no mesmo local em que a vítima. O homem iniciou os disparos durante uma confraternização em uma residência após notar o sumiço de um celular. A jovem dormia enquanto a confusão começou. Quando ouviu a confusão levantou para ver o que se tratava e acabou atingida por disparos de uma espingarda calibre 12.

Um segundo envolvido teria ajudado na fuga, ele e o suspeito continuam foragidos.

A Delegacia de Homicídios que investiga o caso informou que já tem a identificação do suspeito e disse que ele pode estar em um dos assentamentos da região.

O atirador seria Joel dos Santos de Melo Alves de 30 anos. A polícia divulgou fotos dos suspeitos.

O homem que ajudou na fuga é Edivan dos Santos Martins. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 e (45) 99909-3842.