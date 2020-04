Curitiba registra mais quatro mortes por covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirmou nesta terça-feira (21) mais quatro novos óbitos causadas pelo novo coronavírus. Tratam-se de uma mulher de 75 anos que tinha diabetes e doença cardiovascular, e três homens, de 73, 85 e 93 anos, portadores de doenças neurológicas crônicas, além de outras doenças como diabetes e pneumopatia.

Os quatro pacientes estavam internados havia mais de duas semanas em diferentes hospitais da capital. Ao todo, são 14 mortes de moradores de Curitiba pela covid-19.

O boletim desta terça também mostra mais 9 novos casos confirmados de covid-19 em pessoas residentes na capital.

Curitiba chega a 435 casos do novo coronavírus desde o registro das primeiras ocorrências, no dia 11 de março. Há ainda outras 101 pessoas com suspeita da infecção e 1.050 casos descartados.

Das 435 pessoas que testaram positivo para a covid-19, 227 estão liberadas do isolamento.

Internamentos

Desde o primeiro caso confirmado na cidade, 129 pessoas precisaram de internamento devido a complicações causadas pela infecção pelo novo coronavírus. Dessas, 57 continuam hospitalizadas, sendo 35 em UTI e 19 necessitando ventilação mecânica.

Em Curitiba, a média de idade das pessoas confirmadas com covid-19 é de 43 anos (variando de 1 a 96 anos). Já a média de idade dos pacientes que necessitaram de internamento é de 59 anos.

A secretaria investiga também óbitos em que haja suspeita de covid-19: foram 79 descartados e um ainda aguarda o resultado laboratorial.

Números da covid-19 em Curitiba

1.050 casos descartados

101 casos em investigação

435 casos confirmados

227 pacientes liberados do isolamento

14 óbitos por covid-19