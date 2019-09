Cultura do ódio

A pedagoga e escritora colombiana Yolanda Reyes, em sua coluna no jornal El Tiempo, tratou com brilho, lucidez e preocupação um tema que também nos diz respeito. Segundo ela, há países que estão necessitando de tratamento psicológico, sua saúde mental está em estado de emergência, requerendo terapia intensiva.

De fato, não pode ser considerado “normal” o clima de irritabilidade, revolta e ódio explicitado por muitas pessoas nos lares, nas escolas, nas empresas, nos estádios, nos meios de transportes, nos shoppings, nas ruas de nosso País. As pessoas, desde a campanha eleitoral do ano passado, em minutos vão da ofensa pessoal à agressão sem qualquer limite de bom senso. Do nada, por nada, para nada. Simples descontrole e violência.

O Brasil, sempre visto internacionalmente como um país pacifico, no qual convivem e buscam a felicidade imigrantes de vários cantos do mundo, tornou-se um campo minado. Um lugar perigoso para quem ousa exercer o direito à liberdade de opinião. Há registros de feridos e mortos por mostrarem que pensam diferente, que não concordam com radicalismos de qualquer tendência política. E não fica só nesse aspecto, a barbárie já alcança as diferenças religiosas, de gênero, de cor e por aí vai a inconsciência quanto ao direito do próximo.

Estamos, de modo geral, divididos em dois grupos principais: os contra e os a favor. E se perguntarmos de quem ou do que, alguns militantes dos dois lados nem mesmo saberão responder. A tecnologia, criada para aproximar pessoas pelos telefones celulares, está sendo utilizada para acirrar os ânimos, promover discórdia e gerar conflitos. Jogar uns contra outros. Todos os dias recebemos vídeos de pessoas sendo ofendidas, agredidas, acuadas em locais públicos por suas posições ideológicas.

Que síndrome é essa que faz humanos, até então equilibrados, perderem a calma e atacarem seus semelhantes? São centenas de falsas notícias, imagens montadas, cenas antigas repaginadas, versões de fatos causando reações imprevisíveis. Erros do passado são lembrados no presente para destruir o futuro. Violência gera violência que gera violência que gera violência… E não acaba mais. Ou acaba sim, em tragédia, como registra a história.

Estamos nos tornando incapazes de ter esperança, de acreditar em transformações positivas. O que poderia ser motivador de mudanças para melhor tem gerado discórdia, insegurança e sombras. A filósofa norte-americana Martha C. Nussbaum, em seu livro “A monarquia do medo”, um ensaio inspirado na política dos EUA, deixa claro que a raiva traz impotência e medo, portanto, é um veneno rápido para matar a democracia. Porque ações irracionais tiram o foco dos verdadeiros problemas, que assim não têm solução. Entusiasmam o surgimento de “salvadores da Pátria”, que levam a golpes políticos.

Quando o prefeito de uma cidade com graves problemas de segurança, saúde, educação, emprego, moradia e mobilidade se ocupa com censurar e apreender livros por razões subjetivas, ignorando leis, limitando o conhecimento, duvidando da educação dada pelas famílias e impedindo o livre debate de ideias, acende-se uma luz amarela de alerta. Da discussão civilizada e da divergência de pensamento surgem as saídas, porque tais práticas permitem a chance de pensar e exercer responsabilidade cidadã.

É hora de unir não dividir. Acabar com essa onda de insana delinquência emocional e física. Precisamos acreditar em nós mesmos, manter vigilância e cobrar resultados dos três poderes. O momento exige coragem não para agredir, e sim para permitir a certeza de que nem tudo está perdido.

Ricardo Viveiros, 69, é jornalista e escritor