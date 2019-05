Um menino de dez anos teve ferimentos graves ao bater de bicicleta em um carro na esquina das Ruas São Roque e Serra da Santana, no Bairro Morumbi, em Cascavel.

Com a força do impacto, o garoto foi arremessado contra o para-brisa do veículo e bateu forte a cabeça. Ele sofreu traumatismo craniano, teve ferimentos graves no tórax e outras escoriações. Por conta da gravidade, o menino foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.