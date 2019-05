CPAgro: começa hoje o maior evento do agronegócio da Copacol

Cafelândia – Já está tudo pronto para o maior e mais completo evento técnico do agronegócio da Cooperativa. O CPAgro 2019, será realizado nos dias 21, 22 e 23, no CPA (Centro de Pesquisa Agrícola), em Cafelândia, quando irá centralizar informações importantes sobre a agricultura, avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite e piscicultura.

A previsão de início nesta terça-feira é para as 8h, com as inscrições dos participantes e em seguida a abertura do evento com presença da diretoria executiva, especialistas do agronegócio e convidados.

Logo após a oficialização do evento e as boas-vindas aos participantes, irá acontecer a palestra sobre “Proteína animal: desafios e oportunidades”, ministrada por Francisco Turra, presidente da Abpa (Associação Brasileira de Proteína Animal).

A partir das 10h, cooperados e visitantes poderão realizar seus negócios nos mais de 65 expositores parceiros da cooperativa nesta edição do CPAgro, bem como acompanhar outras palestras direcionadas às suas respectivas atividades durante o dia.

Já na quarta-feira a programação terá início às 8h30, com a abertura, e às 9h tem palestra com Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e embaixador especial da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação). Após a palestra principal, haverá encontros simultâneos nos estandes da cooperativa.

E, na quinta-feira, o evento começa às 8h, com a recepção e inscrições dos visitantes, seguido da palestra com Carlos Hilsdorf, economista e especialista em gestão empresarial.