Covid-19: Região oeste registra mais duas mortes e total sobe para 27

Cascavel – A região oeste registrou nessa segunda-feira (8) mais duas mortes decorrentes da covid-19. Em Toledo, a vítima é um homem de 59 anos. O Município não informou se ele tinha comorbidade. É o terceiro óbito de morador de Toledo.

Já Cascavel confirmou o 11º óbito de paciente confirmado com Sars-CoV-2. Trata-se de uma mulher de 63 anos, que tinha as seguintes comorbidades: obesidade, hipertensão e enfisema pulmonar. Ela deu entrada na UPA Brasília dia 28 de maio, e foi transferida para o Hospital Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand, no dia 31 de maio.

Os sintomas se iniciaram em 26 de maio, e a coleta do exame ocorreu no dia 29, com resultado positivo para a covid-19 pelo Lacen, divulgado no dia 4 de junho. Ela faleceu nessa segunda.

Cascavel segue como a segunda cidade do Paraná com mais casos confirmados e ontem chegou a 788, com 11 mortes. Em todo o oeste, são 1.502 infectados, o dobro do registrado no dia 29 de maio.

Já o Estado do Paraná ultrapassou os 7 mil casos, com registro de 253 mortes – essas duas ocorridas ontem no oeste ainda não constam no boletim estadual.