Covid-19: Prefeitura coloca equipe de urbanismo de Missal em isolamento

Toda a equipe de urbanismo de Missal foi colocada em isolamento nesta quarta-feira (24). Segundo uma nota emitida pela prefeitura, a equipe entrou em contato com uma pessoa que testou positivo para a covid-19 e como medida de prevenção, todos os colaboradores foram colocados em isolamento.

Confira a nota na íntegra:

A Administração Municipal de Missal pede a compreensão da população quanto aos serviços ligados ao setor de Urbanismo. A equipe do Departamento está cumprindo isolamento domiciliar, já que um dos colaboradores, que teve contato com uma pessoa infectada, positivou para covid-19.

Como medida preventiva, todos os envolvidos estão cumprindo a quarentena e coletando os exames, se necessário. A previsão de retorno das atividades é a próxima segunda-feira, 29 de junho, após cumprir o período preconizado. Se algum dos demais servidores testar positivo, deverá permanecer em isolamento domiciliar.

Neste sentido, pede-se a compreensão da população, pois, como toda a equipe está em isolamento, não foi possível concluir as recolhas de galhos e folhas no município. Assim que os servidores retornarem as atividades, farão as recolhas e vão retomar todos os serviços de forma gradativa. Desde já a Administração agradece a compreensão.