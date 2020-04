Covid-19: Paraná projeta até 30 mil casos no Estado, com pico da doença a partir de maio

Curitiba – O governo do Paraná projeta que o Estado tenha até 30 mil casos confirmados da covid-19 e que o pico da doença ocorrerá a partir de maio. A informação foi dada pelo secretário de Saúde, Beto Preto, e pelo governador Ratinho Junior em coletiva na manhã dessa terça-feira (14) em Guarapuava, região central do Paraná.

Conforme o boletim divulgado ontem à tarde, o Paraná tinha 803 casos confirmados e 39 mortes. Para alcançar a previsão, esse número crescerá 37 vezes.

Ratinho Júnior afirmou que o número de casos deve subir no Estado a partir de maio, com redução prevista para os meses de julho e agosto.

De acordo com o secretário Beto Preto, o governo trabalha com a projeção de 10 mil a 30 mil diagnósticos, dependendo de fatores como o comportamento da população quanto ao isolamento social.

“Nós temos diversos cenários que são colocados. Depende muito do tratamento não farmacológico, que é o distanciamento social e isolamento domiciliar”, alertou.

O secretário disse ainda que há cidades onde a circulação comunitária do vírus está mais forte e que, por esse motivo, o governo vai manter as orientações de isolamento. “Tivemos duas semanas muito duras e vamos colher essas semanas nos próximos dias. Tivemos a corrida aos bancos juntando com a semana da Páscoa, que as pessoas saíram às ruas”, disse.

Outras medidas

Ainda durante a coletiva, o Ratinho Junior não descartou que o governo possa adotar outras medidas como a parada total de atividades por causa da pandemia. Contudo, o governo parece reticente para falar mais explicitamente sobre esse assunto.