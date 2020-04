Covid-19: Oeste tem 122 casos; Paraná registra 33 óbitos

Cascavel – Os casos confirmados do novo coronavírus na região oeste do Paraná (9ª, 10ª e 20ª Regionais de Saúde) já somam 122. Cascavel tem o maior número de casos, com 59, e único com morte pela doença (duas até agora).

Foz do Iguaçu tem 30 casos da doença e a surpresa foi Ibema, que no fim de semana confirmou dez casos e soma 11, seguido por Assis Chateaubriand, com sete.

Toledo confirmou ontem (13) o segundo caso, um profissional de saúde que trabalha na UPA, apresentou sintomas no último dia 5 e desde então está em isolamento social.

Os casos confirmados no Paraná já são 768 e as mortes chegam a 33. As mortes mais recentes foram de um homem de 52 anos em Maringá. Ele estava internado desde o dia 6 e teve a confirmação para a covid-19 na última sexta (10). Ele veio a óbito domingo (12). E um homem de 79 anos, de Arapongas, que faleceu ontem (13). Ele estava internado desde o dia 7 de abril. A confirmação ocorreu no sábado.

Taxa de contaminação

Esperada para ontem, a Justiça não havia se manifestado sobre pedido do Ministério Público para fechar o comércio de Cascavel até o fechamento desta edição. A prefeitura apresentou as contestações na sexta e ontem o MP anexou informações sobre a taxa de contaminação pela doença no Município.

Conforme o documento, Cascavel tem um caso para cada 5.474 habitantes, maior que Curitiba (6.400) e outras cidades de grande porte do Paraná. E baixa oferta de UTIs para covid, com um leito para cada 32.845 habitantes, atrás apenas de Ponta Grossa.

Brasil

1.328 mortes

23.430 casos