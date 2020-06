Covid-19: Força-tarefa irá reforçar trabalho de fiscalização em Toledo

Para reforçar as ações de fiscalização referente às medidas de prevenção e controle sanitário do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Toledo organizou uma Força-tarefa envolvendo várias instituições e forças de segurança na manhã desta terça-feira (09). Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretarias de Governo e Defesa Civil fazem parte da integração de combate ao novo coronavírus.

O Prefeito Lucio de Marchi nomeou 16 servidores oriundos das secretarias de Saúde, Juventude e Esportes para reforçarem as equipes da Vigilância Sanitária e da Secretaria da Fazenda no sentido de fiscalizar os estabelecimentos e locais públicos para saber se estão cumprindo a legislação em vigor no que tange as medidas de prevenção da covid-19.

“Nós pedimos a colaboração de todas as instituições para somarem os esforços e conscientizarmos as pessoas da importância de sair de casa somente se for necessário. Que é preciso usar máscara e que neste momento não podemos fazer festas, sair de casa pra fazer aglomerações em botecos, jogo de futebol e outras atividades recreativas em parques ou associações”, salientou o Prefeito.

A Secretaria de Esportes também disponibilizou um efetivo de aproximadamente 50 servidores que auxiliarão nas ações educativas de orientação ao público em geral e também de fiscalização.

“Nós faremos a fiscalização dos espaços esportivos, principalmente nos campos de futebol, para conscientizar as pessoas que esse não é o momento de reunir a turma para essas atividades. Nossas equipes vão recolher as traves dos campos públicos e também isolar as cestas das tabelas de basquete como medidas de inibir a aglomeração de pessoas”, informou o Secretário de Esportes, André Alcará.

Segundo o Secretário da Fazenda, Balnei Rota, muitos bares e outros estabelecimentos comerciais já foram multados por estarem em desacordo com os decretos municipais. As multas podem chegar até R$ 70 mil e as empresas correm o risco de perder o alvará de funcionamento.

Toque de recolher

A Força Tarefa iniciará no final da tarde desta terça-feira (09) com uma ação integrada para chamar a atenção da população sobre o Toque de Recolher decretado esta semana restringindo a circulação de pessoas nas ruas entre as 22h e 6h. Só será permitido circular após esse horário as pessoas que estão em deslocamento do trabalho ou para buscar atendimento médico e farmacêutico.