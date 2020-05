Covid-19: Com aumento de 71%, ocupação de leitos mantém cenário controlado

Cascavel – Mesmo com o número de casos mais que dobrando, indo de 187 confirmações para 321 em uma semana (período entre 20/05 ao 27/05), a situação em Cascavel continua sendo considerada de risco alto, como na semana anterior.

O fator de risco é calculado por uma matriz que cruza a taxa de positividade, percentual de exames positivos da semana epidemiológica com a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de terapia Intensiva) público e privado no Município.

No dia 20, a taxa de positividade era de 29% e a de ocupação dos leitos de 71,80%, o que caracterizava risco alto para a saúde e determinava que medidas como suspensão de aulas, proibição de atividades de aglomeração e manutenção de distanciamento social fossem mantidas no Município. Nessa quarta-feira (27), a taxa de positividade passou para 53,80%, mas a taxa de ocupação dos leitos de UTI baixou para 66,30%, assim, a matriz ficou equilibrada e se manteve no patamar de risco da semana anterior.

O mesmo ocorre com a matriz de risco para o plano de contingência, que leva em conta a taxa de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 na região Macro-oeste. Mesmo tendo passado de 28,10% do dia 20 para 38% no dia 27, o risco permanece moderado e a recomendação é a mesma: ativação de dez novos leitos de UTI na ala covid-19 do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, o que ainda não tem data para acontecer, uma vez que depende dos respiradores que devem ser enviados pelo governo do Estado.

O que chama a atenção é que, mesmo com o aumento de casos na região oeste ser de 60,48%, passando de 415 para 666, o aumento na ocupação de leitos não chegou a 10%, fator que está relacionado ao baixo registro de casos graves da doença na região.

De acordo com o secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, o isolamento rápido e o monitoramento dos pacientes pode ser um dos fatores que colaboram para o não registro de grande número de casos graves.