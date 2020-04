Cotriguaçu doa para a Amop R$ 1 milhão em respiradores e testes de coronavírus

A Cotriguaçu (Cooperativa Central Regional Iguaçu Ltda) doou à Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) R$ 1 milhão em aparelhos de respiradores e testes de detecção do coronavírus, que serão utilizados pelos 54 municípios associados.

A doação foi comunicada na manhã desta quinta-feira (2), pelo presidente da Cotriguaçu e diretor-presidente da Cooperativa Lar, Irineu da Costa Rodrigues, ao prefeito de Matelândia e presidente da Amop, Rineu Menoncin, o Texeirinha.

Também estiveram presentes representantes da sociedade organizada regional, como o presidente da Caciopar (Coordenadoria das Associações Empresariais do Oeste do Paraná), Alci Rotta Junior; o representante do G8, Michel Lopes; o diretor executivo da Amop, Vinicius Almeida dos Santos, e o presidente da OAB-Cascavel, Jurandir Parzianello.

São acionistas da Cotriguaçu algumas das principais cooperativas do agronegócio regional: C.Vale, com sede em Palotina; Copacol, com sede em Cafelândia; Coopavel, com sede em Cascavel e Lar, sediada em Medianeira.

A quantidade de respiradores e testes a serem adquiridos ainda não foi definida. No entanto, os respiradores serão concentrados no Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), em Cascavel, que recebe pacientes de toda a região e é o único estabelecimento de saúde regional de alta complexidade financiado exclusivamente pelo SUS. Já os testes serão direcionados às Secretarias Municipais de Saúde dos municípios associados à Amop.

Segundo Texeirinha, a doação é de extrema importância na luta que os municípios vêm travando contra a disseminação do covid 19. “Hoje, a maior parte das prefeituras não está preparada para atender a demanda cada vez mais crescente por pacientes com problemas respiratórios, e essa ajuda vem em um momento fundamental”, destaca o presidente da Amop.

Para Texeirinha, esse ato grandioso demonstra a importância do setor produtivo em contribuir com a superação rápida das atividades econômicas com maior segurança neste momento de pandemia. “Os dirigentes cooperativistas mostraram novamente sua grandeza e se prontificaram em nos ajudar imediatamente”, disse. Segundo Texeirinha, o setor, mais uma vez, mostra o relevante o papel social que desempenha, não só na geração de milhares de empregos, mas na preservação da vida das pessoas”, complementou.

