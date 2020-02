Corpo encontrado no Lago Aratimbó aguarda por identificação em Umuarama

Até esta segunda-feira (24), está sem identificação, o corpo de um homem que foi resgatado do Lago Aratimbó ao final da manhã de domingo (23). As buscas foram iniciadas na noite do sábado de carnaval e tiveram que ser encerradas pouco antes das 2h da madrugada do domingo.

Retomadas durante a manhã os trabalhos foram encerrados por volta das 11h quando o corpo foi encontrado. Peritos do IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama foram acionados e, depois do resgate, recolheram o corpo ao instituto para os exames de necropsia.

Havia a informação de que o homem que caiu nas águas do Lago Aratimbó estaria fugindo de agressores que chegaram a esfaqueá-lo. Para não receber novos golpes, ele teria pulado no lago, onde se afogou.

Assim que os bombeiros foram acionados, mesmo com a escuridão e com a as águas turvas, entrou no lago para iniciar as buscas. Logo em seguida outra equipe seguiu com um barco e uma área foi demarcada, sugerindo onde provavelmente o homem teria se afogado. As buscas seguiram até às 2 horas, e retomadas às 7h do domingo até que corpo fosse localizado.

Segundo informações repassadas pelo IML por telefone, não foram encontradas perfurações causadas por supostas facadas e o caso estará sendo tratado como afogamento.

Existe a probabilidade de que o corpo passe por um processo de identificação através da coleta de digitais. Com o exame papiloscópico poderá ser feito o cruzamento de dados com os registros da Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

Sem atualização

Informações a respeito da identificação de cadáveres liberadas para a imprensa, somente são repassadas através do site oficial do Instituto Médico Legal (IML), mas desde a sexta-feira, 21 de fevereiro, não há registros, apesar de terem dado entrada no órgão ao menos quatro corpos de pessoas vítimas de casos considerados violentos. Um deles na noite daquela sexta-feira, onde um homem foi vítima de homicídio no Bairro Sonho Meu. Um assassinato a tiros foi registrado na noite do sábado (22) na avenida Rio Grande do Norte e não está relatado no site oficial, que não foi atualizado durante o feriado de carnaval.