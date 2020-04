Copacol realiza doações para o combate ao coronavírus

Nesta quinta-feira, dia 23, a Cooperativa realizou a entrega de 4 mil kits para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), que é referência no tratamento do COVID-19 na região. Além disso, foi doada 1 tonelada de carne de frango. A responsável pela medicina do trabalho, doutora Carla Jaqueline Camillo Pitol, representou a Cooperativa na ação.

A Copacol acredita que através da união e do esforço de cada um, é possível vencer esse grande desafio que é a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Neste momento, a Cooperativa não está medindo esforços em prol da saúde e da segurança de seus 6 mil cooperados, 10 mil colaboradores e de toda a comunidade onde está inserida.

Buscando contribuir também com aqueles que estão na linha de frente, é que a empresa entregará, gradativamente, a 12 mil profissionais da área da saúde, entre 41 municípios da área de atuação da Copacol e da Unitá, kits de luvas descartáveis e camisas plásticas impermeáveis.

“Sabemos das dificuldades que os hospitais enfrentam para a aquisição de proteção individual para os profissionais da área da saúde, então a Copacol está fazendo esta doação para ajudar. A união de todos neste momento é fundamental”, destaca.

O diretor geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, agradeceu a doação.

“ Estamos tendo dificuldade para encontrar estes materiais no mercado e a doação da Copacol vem de encontro a esta necessidade. Estes EPIS (equipamento de proteção individual) serão destinados aos pacientes com o covid-19 ou para casos suspeitos. Só temos a agradecer à empresa por este ato”, explica.

Para o presidente da Cooperativa, Valter Pitol, este é um momento em que todos devem unir forças no combate à doença.

“Nós estamos vivendo um momento de grande desafio, e sabemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Com esta doação, a Copacol quer contribuir para com os profissionais da área da saúde da região, para que possam realizar o seu trabalho com segurança”, finaliza.

Mais doações:

Além destas doações, a Copacol contribuiu através da Cotriguaçu (Cooperativa Central Regional Iguaçu Ltda.), da qual ela é uma das integrantes, com o valor de R$ 1 milhão em aparelhos respiradores e testes de detecção de Coronavírus, para a AMOP (Associação dos municípios do Oeste do Paraná).

Uma outra contribuição da Cooperativa foi a doação de R$ 350 mil, através da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), para o Ministério da Saúde.