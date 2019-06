Contratação emergencial é lançada para gerir frota

Curitiba – A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência iniciou ontem o processo para contratação emergencial da nova gestora da manutenção dos veículos do Estado. Apenas uma proposta foi registrada. Agora, a comissão responsável analisará a proposição recebida, verificará se a proponente cumpre todos os requisitos listados no termo de dispensa e, se tudo estiver em conformidade, o novo contrato deve ser assinado na semana que vem.

“Fizemos a contratação emergencial porque tínhamos muita pressa, para dar fluxo ao atendimento das necessidades de nossa frota. Temos quase 20 mil veículos que precisam de manutenção constante”, afirma o secretário Reinhold Stephanes.

Pelo menos, 30% da frota está parada. Após denúncias contra a JMK, que fazia a intermediação com as oficinas, o Estado obteve autorização judicial para pagar diretamente as empresas e atender os casos mais urgentes. A JMK é alvo de denúncias que envolviam a falsificação e adulteração de orçamentos de oficinas mecânicas para onerar o valor do serviço prestado. Os superfaturamentos chegavam a 2.450% – o prejuízo ultrapassa os R$ 125 milhões. Entre as principais mudanças trazidas pela nova contratação está a obrigatoriedade de comprovação, por parte da empresa, dos pagamentos feitos às oficinas. “Isso de certa forma já estava previsto no contrato anterior, mas não era operado. Nós queremos o controle disso dentro do sistema: saber quanto do valor que o Estado pagou à contratada foi repassado às oficinas e quantos dias ela levou para fazer isso”, diz Stephanes.

Enquanto a nova empresa não é contratada, os órgãos signatários do contrato com a JMK estão pagando diretamente as oficinas pelos reparos dos veículos com ordens de serviço abertas ou que necessitem de reparo emergencial. Em até 60 dias, a Secretaria da Administração deve lançar o edital para a contratação definitiva de empresa gestora da manutenção da frota.