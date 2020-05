Construção civil tem inflação de 0,25% em abril

Rio de Janeiro - Lojas de material de construção reabrem, autorizadas pela Prefeitura a funcionar durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve inflação de 0,25% em abril. A taxa ficou abaixo do 0,35% de março. Com isso, o Sinapi acumula taxas de 1,15% no ano e de 3,68% em 12 meses.

Devido às medidas de isolamento social em razão da covid-19, abril foi o primeiro mês em que esta pesquisa não teve coleta presencial, tendo sido realizada exclusivamente por meios eletrônicos e contatos por telefone.

O custo nacional da construção fechou abril em R$ 1.172,05 por metro quadrado. Os materiais de construção tiveram inflação de 0,09% e passaram a custar R$ 614,38. A mão de obra registrou alta de preços de 0,42% e passou a custar R$ 557,67.