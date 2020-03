Confira os números das equipes de plantão na saúde de Cascavel

O enfrentamento ao coronavírus (Covid-19) tem uma arma muito importante: a informação. Por isso, a Prefeitura de Cascavel conta com várias equipes para esclarecer à população as principais dúvidas sobre as questões relacionadas ao vírus no Município. As equipes estão de plantão para solucionar dúvidas sobre serviços, sintomas, decretos e entre outros. Confira agora os números disponíveis e qual a sua finalidade para que você receba o melhor serviço.

=> Call Center para pacientes suspeitos ou com sintomas respiratórios (45) 3096-9090, das 7h às 22h ou (45) 9 8431-6339 das 22h as 7h, ambos todos os dias.

=> Linha exclusiva para pessoas portadoras de deficiência auditiva: (45) 9 9135-8707, das 7 às 22h.

=> EMERGÊNCIA SAMU 192

=> Para demais informações gerais ou dúvidas sobre Fatos ou Fakes (45) 3321-2001, das 8h às 18h.

=> Denúncias pelo 156 – Das 8h às 19h.